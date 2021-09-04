Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultanların rakibi Hollanda
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak. Mücadele TRT'den canlı yayınlanacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan yarı final maçlarının ardından final ve üçüncülük müsabakasında eşleşmeler belli oldu.
Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.
A Milli Takım ise TSİ 18.00'de başlayacak üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Etiketler: A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda
Son Haberler
- 10:56
- 10:51
- 10:36
- 10:45
- 10:59
Sıradaki Haber
TFF 2. Lig'de sezon başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz