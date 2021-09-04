Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda, Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

30 Haziran 2021 itibarıyla toplam borcun 520 milyon 638 bin 315 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 3 milyar 861 milyon 549 bin 942 lira olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün, mart ayındaki toplantıda toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğu açıklanmıştı.

Toplantıda konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün borcunun euro bazında yüzde 12 arttığını söyledi.

"Bu borcun halen ödenebileceğini düşünüyorum"

Yamantürk, kulübün finansal durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Borcumuz euro olarak yüzde 12 arttı. Finansal borçların tüm borçlara oranı yüzde 66 oldu. Bu beni biraz korkuttu. Toplam borcumuz da 423 milyon euroya geldi. Bu borcun halen ödenebileceğini düşünüyorum. Son 3 ayda borcumuz döviz cinsinden 381'den 423 milyon euroya çıktı. 40 milyonluk bir artış var. Borcumuzun yüzde 30'u 122 milyon eurosu kısa vadeli borç."

"Kulübün dibine saatli bomba bırakıp gitmek yok"

Yamantürk, başkan ve yönetimlerin kendi dönemlerinden maddi olarak sorumlu olmaları gerektiğini vurguladı

"Tüzük çalışmaları devam ediyor. Başkan ve yönetimi dönemlerinden maddi olarak sorumlu olmalılar. Kulübü 100'le borç alıp 101'le bırakıyorsan o 1'i isterim. Kulübün dibine saatli bomba bırakıp gitmek yok. Bunu devlet de getiriyor şimdi. Tüzük çalışmalarının başından beri bunu konuşuyoruz. Hırsıza kilit dayanmaz. Adamın kaybedecek bir şeyi yoksa, kulübün dibine saatli bomba bıraksa, sonra da 'geleceğimi garanti altına aldım, 3-5 yıl yatar çıkarım' derse ne yapacağız. Yapacak bir şey yok. Toplum olarak ahlaken değişmemiz lazım."

"Türkiye'de parası olan adam her şeyi bildiğini zannediyor"

Yamantürk, Türkiye'de futbolun yanlış yönetildiğini savundu.

"Türkiye ile karşılaştırılamayacak Güney Kıbrıs Rum Kesimi sıralamada bizim üstümüze çıkmış. Ne nüfusunu ne ekonomisini Türkiye ile mukayese edebilirsiniz. Ligin ilk 3 haftası 3 antrenör değişti. Türkiye'de parası olan adam her şeyi bildiğini zannediyor. Yok öyle bir şey. Antrenörü çağırıp hangi taktikle oynaması gerektiğini söyleyen başkanlar var."

"Statsız şampiyon olmuştuk, şimdi de seyircisiz şampiyon olduk"

Yamantürk, geçen sezon kazanılan şampiyonluktan dolayı başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine teşekkür etti.

"Statsız şampiyon olmuştuk, şimdi de seyircisiz şampiyon olduk. Son haftada bir gözümüzle televizyondan kendi maçımızı bir gözümüzle de Malatyaspor'un ahlaklı namuslu kalecisini izliyorduk. Çok güzel bir performans gösterdi o gün. İnanılmaz toplar çıkardı. Şampiyon olduk. Santrafor haricinde şampiyon takımı tuttular. Çok ciddi transferler yaptılar. Umarım bu yıl da başarılı oluruz ve altına girdiğimiz finansal yüklerin altından kalkarız."