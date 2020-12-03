Turnuvanın Covid-19'a karşı önlem planını hazırlamakla görevlendirilen, hükümet, Tokyo Metropol Valiliği ve Organizasyon Komitesi'nden yetkililerin yer aldığı heyet, eylülden beri yaptığı 6 toplantı sonrası hazırladığı iç raporu yayımladı.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro, düzenlediği basın toplantısında, iç raporun, etkili bir aşı olmaksızın da Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenebilmesini hedeflediğini söyledi.

CEO Muto, "Devasa bir turnuvada Covid-19'a karşı önlem alırken planlama, pratik ve somutlaştırabilme önemli. Bundan sonra, yönetim, içeriğin doldurulması ve pratikliğe odaklanacağız. Gerçekleştirme aşamasında bazı problemler oluşabilir. Sabırlı olmalıyız ve sonuca odaklanmalıyız." dedi.

Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Fukui Tsuyoşi ise "Önlemler, sporcuların güvende hissetmelerini ve müsabakalarına odaklanmalarına fırsat verecek." ifadesini kullandı.

İç raporda bazı kararların muğlak bırakıldığını kaydeden Fukui, açılış ve kapanış törenlerinde test ile anti-virüs tedbirlerinin uygulanma şeklinin müzakere edildiğini belirtti.

Rapora göre, düşük vaka sayılarının bulunduğu ülkelerden katılacak ziyaretçiler, 14 günlük karantina şartından muaf tutulacak. Akıllı telefon uygulaması üzerinden ziyaretçilerin sağlık durumları ve ilgili faaliyetleri izlenebilecek.

Oyunlar sırasında yaklaşık 10 bin insanın barınabileceği, başkentteki Harumi Sahili'nde yer alan sporcu yerleşkesinde, sporcuların test ve sonuç analizi yapabilecek ekipmanla donatılacak.

Sporcular varış dahil son 72 saat içerisinde çıkmış negatif test sonucunu ibraz edecek ve yerleşkesinde konakladığı her 96-120 saat arasında yeniden test olacak.

Japonya'ya giriş yasağı bulunan ülke ve bölgelerden gelen sporcular, havalimanında Covid-19 testine tabi tutulacak ve belirlenmiş araçlarla seyahat edebilecek. Sporcular, 14 gün zorunlu karantina sürecinde de yarışmalara katılabilecek.

Kuralları ihlal edilmesi halinde bilgilendirilecek sporcular, virüs testleri pozitif çıkması halinde yarışmalara katılamayacak. Testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen sporculara, uygulanacak yeni virüs testi negatif çıkar ise yarışmalara katılmalarına izin verilebilecek.

İki adet test sonucu da pozitif çıkan sporcular ilgili yönergeleri izleyecek. Yarışmaları sona erince, yerleşkede beklediği ek bir etkinlik yok ise olası bir salgın yayılımına karşı, vakit kaybetmeksizin ülkesine geri dönecek.

Seyirci ve yurtdışından ziyaretçilere yönelik sayı sınırlamaları ilişkin karar bahar aylarına dek açıklanacak. Turnuva kapsamında uyarılara aldırış etmeyen ziyaretçinin, yerleşkeye girişinin reddedilmesi ya da yerleşkeden çıkarılması gündeme gelebilecek.

Öte yandan raporda, paralimpik sporcular için ayrıca bir destek rehberi yayımlanması, spor kategorilerine ait virüs önlemlerini hazirana dek karar verilmesi yer alıyor.

Şüpheli Covid-19 hastalarının tedavisi için sağlık tesisleri kurulması; sporculara yaklaşılırken 2 metrelik sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi; tüm katılımcılara kapalı, kalabalık ve yakın temasa maruz bırakan "3C" kuralına uymaları, maske giymeleri ve dezenfektan kullanmaları tavsiye edilmesi de raporda yer buldu.

Hali hazırda harcamaların karşılanması ve erteleme kaynaklı artan masraf dilimlerinin bölüşülmesine yönelik hükümet, valilik ve komite arasında müzakereler sürüyor.