Şenyurt Mercimektepe mevkisinde gerçekleştirilen yarışlara, 10 ülkeden 80 paraşütçü katılıyor.

Turhal Kaymakamlığı ve Turhal Belediyesi iş birliği ile düzenlenen yarışta talihsiz bir an yaşandı.

Milli Sporcu Oğuzkan Sadeer, kalkış yapmaya çalışırken havalanamadan düştü. Yaralanan Sadeer Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.