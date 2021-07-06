Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 19:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR-AA
Tokat'taki yamaç paraşütü yarışında kaza
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı başladı. Yarışta yer alan milli sporcu Oğuzkan Sadeer, talihsiz bir kaza geçirdi.
Şenyurt Mercimektepe mevkisinde gerçekleştirilen yarışlara, 10 ülkeden 80 paraşütçü katılıyor.
Turhal Kaymakamlığı ve Turhal Belediyesi iş birliği ile düzenlenen yarışta talihsiz bir an yaşandı.
Milli Sporcu Oğuzkan Sadeer, kalkış yapmaya çalışırken havalanamadan düştü. Yaralanan Sadeer Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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