Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahmet Kaçmaz Çekya'da finalde
[Fotoğraf: AA]
Çekya'da düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Kaçmaz, orta mesafe eleme yarışmasında A finale yükseldi.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sporcumuz Ahmet Kaçmaz, orta mesafe eleme yarışmasında Türkiye tarihinde ilk defa ilk 15'e girerek, A finale kalan Türk sporcu olmayı başarmış ve bizleri gururlandırmıştır."
Kısa mesafe eleme yarışmasında 12. olan Elif Gökçe Avcı da bu kategoride A finale kalma başarısı gösteren ilk kadın sporcu olmuştu.
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