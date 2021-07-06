Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sporcumuz Ahmet Kaçmaz, orta mesafe eleme yarışmasında Türkiye tarihinde ilk defa ilk 15'e girerek, A finale kalan Türk sporcu olmayı başarmış ve bizleri gururlandırmıştır."

Kısa mesafe eleme yarışmasında 12. olan Elif Gökçe Avcı da bu kategoride A finale kalma başarısı gösteren ilk kadın sporcu olmuştu.