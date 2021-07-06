Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 19:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş 4 futbolcusuyla "devam" dedi
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal ile iki, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, 4 futbolcusuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz."
Etiketler: Beşiktaş
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