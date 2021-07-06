Beşiktaş Kulübü, 4 futbolcusuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz."