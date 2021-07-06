Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Derin Toparlak'a tebrik
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazanan milli sporcu Derin Toparlak'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Rusya'nın Tomsk şehrinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 1500 metre su üstünde 12.38.27'lik derecesiyle şampiyon olan Derin Toparlak'ı kutluyorum. Ülkemizin büyükler paletli yüzmedeki ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Derin Toparlak'ın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcumuzun dünya şampiyonluğunda emeği geçenleri de tebrik ediyor, Derin Toparlak'a başarılarının devamını diliyorum."
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasapoğlu
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