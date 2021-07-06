Galatasaray, sözleşmesi biten Arda Turan ile 1 yıl daha anlaşıldığını duyurdu.

'Kaptan yuvasında kaldı' başlıklı metinde şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Arda Turan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray ile yeni sözleşmeye imza atan kaptan Arda Turan, duygu ve düşüncelerini Galatasaray Televizyonu’na anlattı.

"Galatasaray’a hizmet etmek için buradayız"

İlk günkü gibi mutlu ve heyecanlı olduğu dile getiren kaptan Arda Turan, “Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray’a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum. Galatasaray’da olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkartıp başarılar, kupalar kazanmak istiyorum. Buradan hem sayın başkana, yönetim kuruluna hem de hocama çok teşekkür ediyorum. Tekrardan beni bu formayla, bu t-shirt, bu armayla kavuşturdukları için. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım ilk günkü gibi. Elimizden ne gelirse, her anını en kıymetli şekilde değerlendirip sezonu kupalarla, şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz” sözlerini kullandı.

"Gegeçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum"

Geçen seneden dersler çıkarttıkları belirten Arda Turan, önümüzdeki sezonla ilgili olarak şunları söyledi:

“Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini, vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene baştan daha sıkı tutup işleri, daha başarılı olacağımıza inanıyorum sonuna kadar. Galatasaray her kulvarda olduğu gibi, olduğu her kulvarda başarıya ve şampiyonluğa adaydır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Her gün bunu daha iyi nasıl yapabiliriz, nasıl daha iyisine ulaşabiliriz diye uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Hiç durmadan dersler çıkartıp kazanmaya çalışacağız, en iyisini taraftarımıza en güzelini göstermek istiyoruz.”