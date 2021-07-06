Şampiyonada yarışacak ve resmi olarak görev alacak Rusya, Arjantin ve Brezilya vatandaşlarının Belçika'ya girişlerinin yasaklanması sebebiyle yapılan değişiklikler sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu (Hollanda): Hollanda, Brezilya, Arjantin, Ruanda

B Grubu (Belçika): Belçika, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko

C Grubu (Hollanda): Türkiye, Rusya, ABD, Tayland

D Grubu (Belçika): İtalya, Polonya, Belarus, Mısır

Şampiyonada C Grubu'nda Rusya, ABD ve Tayland ile mücadele edecek Türkiye, grup aşamasındaki karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam kentinde oynayacak.