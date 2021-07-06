Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda değişiklik
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Hollanda ve Belçika'nın 9-18 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası gruplarında Delta varyantı nedeniyle değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Şampiyonada yarışacak ve resmi olarak görev alacak Rusya, Arjantin ve Brezilya vatandaşlarının Belçika'ya girişlerinin yasaklanması sebebiyle yapılan değişiklikler sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:
A Grubu (Hollanda): Hollanda, Brezilya, Arjantin, Ruanda
B Grubu (Belçika): Belçika, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko
C Grubu (Hollanda): Türkiye, Rusya, ABD, Tayland
D Grubu (Belçika): İtalya, Polonya, Belarus, Mısır
Şampiyonada C Grubu'nda Rusya, ABD ve Tayland ile mücadele edecek Türkiye, grup aşamasındaki karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam kentinde oynayacak.
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu'ndan Derin Toparlak'a tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz