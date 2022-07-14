Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 00:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, 19 yaşındaki milli forvet Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşmenin imzalandığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, Tiago Çukur'un imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesi de kullanıldı.
Son olarak İngiliz ekibi Watford'da forma giyen Tiago Çukur, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynadığı maçların aday kadrosunda da yer almıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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