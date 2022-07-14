Kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, Tiago Çukur'un imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesi de kullanıldı.

Son olarak İngiliz ekibi Watford'da forma giyen Tiago Çukur, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynadığı maçların aday kadrosunda da yer almıştı.