Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Willian Arao, Fenerbahçe için İstanbul'da
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Willian Arao, İstanbul'a geldi.
Willian Arao, Brezilya'dan kalkan uçakla Münih aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Arao'yu havalimanında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün idari menajeri Emir Hulusi Yolaç karşıladı.
Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Brezilyalı futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Brezilya'nın Flamengo Kulübü ile transferin gerçekleşmesi için prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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