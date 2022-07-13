Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milletler Ligi'nde ikinci yarı finalist Sırbistan
[Fotograf: AA]
2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
Organizasyonda yarın saat 15.00'te İtalya-Çin ve 18.30'da Türkiye-Tayland çeyrek final maçları oynanacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Taghrid Khattab (Mısır)
ABD: Robinson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Washington, Poulter (Wong-Orantes, Carlini, Drews, Wilhite, Frantti)
Sırbistan: Lozo, Aleksic, Bjelica, Milenkovic, Stevanovic, Drca (Pusic, Lazovic, Mirkovic, Mihajlovic)
Setler: 27-29, 23-25, 25-20, 25-20, 13-15
Süre: 129 dakika (30, 32, 25, 25, 17)
Etiketler: Voleybol
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