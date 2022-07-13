Milletler Ligi'nde ilk yarı finalist Brezilya oldu
2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Voleybolun en prestijli turnuvalarından Milletler liginde finaller başladı. Ankara Spor Salonu’nda oynanan ilk çeyrek final maçında Brezilya, Japonya ile kozlarını paylaştı.
Çekişmeli geçen ilk iki çeyreği 29-27 ve 28-26'lık setlerle kazanan Brezilya, maçta 2-0 öne geçti.
Üçüncü sette toparlanan Japonya 25-20 ile durumu 2-1'e getirdi. Maçın dördüncü setinde rakibine ezici üstünlük sağlayan Brezilya, 25-14 ile mücadeleyi 3-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Salon: Ankara
Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Lourdes Perez (Küba)
Brezilya: Guimaraes, Da Silva Ana, Nascimento, Bergmann, Gambatto, Silva Carneiro (Montibeller, Geraldo, Ratzke, Silva Carneiro)
Japonya: Seki, Koga, Yamada, Hayashi, Inoue, Shimamura (Ishikawa, Ogawa, Matsui, Sato)
Setler: 29-27, 28-26, 20-25, 25-14
Süre: 115 dakika (32, 35, 28, 20)
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