Voleybolun en prestijli turnuvalarından Milletler liginde finaller başladı. Ankara Spor Salonu’nda oynanan ilk çeyrek final maçında Brezilya, Japonya ile kozlarını paylaştı.

Çekişmeli geçen ilk iki çeyreği 29-27 ve 28-26'lık setlerle kazanan Brezilya, maçta 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette toparlanan Japonya 25-20 ile durumu 2-1'e getirdi. Maçın dördüncü setinde rakibine ezici üstünlük sağlayan Brezilya, 25-14 ile mücadeleyi 3-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Lourdes Perez (Küba)

Brezilya: Guimaraes, Da Silva Ana, Nascimento, Bergmann, Gambatto, Silva Carneiro (Montibeller, Geraldo, Ratzke, Silva Carneiro)

Japonya: Seki, Koga, Yamada, Hayashi, Inoue, Shimamura (Ishikawa, Ogawa, Matsui, Sato)

Setler: 29-27, 28-26, 20-25, 25-14

Süre: 115 dakika (32, 35, 28, 20)