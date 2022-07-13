Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama



Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/D9QhDPtWwl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022

Başakşehir'den dikkat çekici paylaşım

Yıldız futbolcu ile adı anılan Medipol Başakşehir de sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Paylaşımda, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında Bild gazetesine verdiği röportajdan bir kesit kullanıldı.

Gümüşdağ o dönem verdiği demeçte, Mesut Özil ile ilgili olarak, "Umarım bir gün yolumuz kesişir. Gelmek isterse onu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız" cümlelerini kullanmıştı.

"...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek."



Göksel Gümüşdağ pic.twitter.com/vAtR8oGzwP — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 13, 2022



