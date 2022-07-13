Fenerbahçe Mesut Özil ayrılığını duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022
Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/D9QhDPtWwl
Başakşehir'den dikkat çekici paylaşım
Yıldız futbolcu ile adı anılan Medipol Başakşehir de sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım geldi.
Paylaşımda, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında Bild gazetesine verdiği röportajdan bir kesit kullanıldı.
Gümüşdağ o dönem verdiği demeçte, Mesut Özil ile ilgili olarak, "Umarım bir gün yolumuz kesişir. Gelmek isterse onu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız" cümlelerini kullanmıştı.
"...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek."— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 13, 2022
Göksel Gümüşdağ pic.twitter.com/vAtR8oGzwP
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