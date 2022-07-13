Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan ve sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı kalan, Jorge Jesus'un planlamasında da yer almayan Mesut Özil ile yollar ayrılmıştı.

Her defasında kariyerine ve özel hayatına İstanbul'da devam etmek istediğini söyleyen Mesut, Başakşehir ile anlaştı.

33 yaşındaki futbolcunun turuncu-lacivertlileri seçmesindeki önemli etkenlerden biri de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu. Fenerbahçe'de beraber çalışan aynı zamanda da yakın dostlukları bulunan ikilinin yolları tekrar kesişti.

Turuncu-lacivertli yönetim, hafta bitmeden tecrübeli oyuncuya resmi imzayı attıracak.

Turuncu lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında Bild gazetesine verdiği röportajdan bir kesit kullanıldı.

Gümüşdağ o dönem verdiği demeçte, Mesut Özil ile ilgili olarak, "Umarım bir gün yolumuz kesişir. Gelmek isterse onu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız" cümlelerini kullanmıştı.