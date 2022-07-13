Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barcelona Raphinha için Leeds United ile anlaştı
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın transferi için Leeds United ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi konusunda Leeds United ile prensipte anlaşmaya varıldı.
Brezilyalı oyuncu, İspanya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
İngiltere basınına göre Barcelona, bu transfer için Leeds United'a 58 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Brezilya Milli Takımı'nda 9 maçta 3 gole imza atan Raphinha, Leeds United'da ise geçen sezon 35 lig maçında 11 kez ağları sarsmıştı.
Katalan temsilcisi, bu transferi sonuçlandırmak adına uzun bir süredir uğraş veriyordu.dı
Etiketler: Barcelona Transfer Haberleri
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