Nuray Güngör Levent, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'ndaki performansını ve yeni hedeflerini anlattı. Milli sporcu, bu sezonun kendisi için gayet güzel geçtiğini belirtti.

"Mayıs ayında Arnavutluk'taki Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmuştum. Cezayir'de 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandım. 2018'de İspanya'da yapılan Akdeniz Oyunları'nda ise kendi kategorimde 64 kiloda yarışmıştım, orada kendi kategorimde kendi rakiplerim vardı. Fakat Cezayir'de kendi kategorim olmadığından, bir üst kategori olan 71 kiloda yarışmak zorunda kaldım, Ancak yine de güzeldi. Ülkeme 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandırdığım için mutluyum. Zor olanı başardık diyebilirim."

Nuray, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'nda 64 kiloda daha başarılı sonuçlar aldığını dile getirdi.

"İspanya'da kendi kategorimde yarışmıştım ve 1 altın, 1 gümüş madalya kazanmıştım. Burada da aynı kiloda yarışsaydım, bu sefer ülkeme 2 altın madalya getirebilirdim."

Ay-yıldızlı sporcu, bu yılın kendisi için iyi geçtiğini dile getirdi.

"Bu sezon ilkleri yaşıyorum. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyamı kazandım. Akdeniz Oyunları'nda da kendi kategorimde yarışmadığım halde güzel bir derece yapıp, madalyalar elde ettim. 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra kendime ve rahatsızlık yaşayan babama çok büyük sözler verdim. Bu sözleri yerine getirmeye yavaş yavaş başladım ki inşallah bu serüvenimiz hiç aksaklığa uğramaz. Tabii arada aksaklıklar da olabilir ama inşallah bu seneyi 2024'te Paris Olimpiyatları'nda olacak şekilde güzel kapatmayı düşünüyoruz. Şu an gidişatımız güzel çok şükür."

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Kasım ayında kendisi gibi milli halterci olan İsa Güngör'le evlendiği hatırlatılan Nuray, aile hayatının sporunu nasıl etkilediği yönündeki soruya yanıt verdi.

"Eşim de milli halterci ve şu an öğretmenlik yapıyor. En büyük destekçim olan babam gibi, eşim de çok destek veriyor. Çünkü halterin içinden geliyoruz. İkimiz de bilinçliyiz, ikimiz de burada çok iyi ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. O yüzden ailemizde bir sıkıntı olmuyor. Çok şükür güzel gidiyor."

"İstiklal Marşı'mızı herkese dinletmek istiyorum"

Nuray, Kurban Bayramı'nın akabinde Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda birincilik hedeflediğini aktardı.

"Ülkemizde yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'nda inşallah altın madalya kazanıp, İstiklal Marşı'mızı herkese dinletmek istiyorum. Şu anki en büyük hedefim bu."

Nuray, Konya'dan sonra Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'na hazırlanacaklarını dile getirdi.

"Dünya Şampiyonası'yla birlikte 2024 Paris için kota mücadelesi de başlıyor. Olimpiyatlara katılıp, oradan madalya ile dönmek için çalışacağız."