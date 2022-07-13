Bolu'nun Abant bölgesindeki bir otelde kamp yapan takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Thiam, yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Yeni sezona ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Khaly Thiam, Pendikspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

28 yaşındaki Senegalli futbolcu, ligdeki hedefleri doğrultusunda Bolu kampını iyi değerlendirmek istediklerini anlattı.

"Burada elimizden geleni yapıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Buraya bir hedef için geldik. Birçok arkadaşımızı ve hocamızı daha önceki takımlarımızdan tanıyorduk. Tanıdığımız ve ligi bilen arkadaşlarımız vardı. Belki bu bizim için bir avantaj olabilir. Tabii ki de kolay olmayacak. Lig zorlu ama ligin sonunda hedefimize ulaşmak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Khaly Thiam, Pendikspor'un ilk yabancı oyuncularından biri olduğu için gurur duyduğunu ifade etti.

"Daha önceden Pendikspor'un yabancı futbolcusu yoktu ama şunu da söylemek istiyorum; futbol topunun ve futbolun milliyeti ve ulusu yoktur. Futbol zaten uluslararası bir spordur. O yüzden hep beraber elimizden geleni yapacağız, hedefimize ulaşacağız. Öncelikli hedefimiz hem kendim hem de takımım için Süper Lig. Kafamızdaki ve aklımızdaki tek hedef, şu an için Süper Lig."