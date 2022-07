Abdullah Öztürk, Paris 2024 çalışmalarını ve masa tenisinin teknik özelliklerini değerlendirdi.

Ay-yıldızlı sporcu, Rio ve Tokyo'dan sonra 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya kazanarak aşılması kolay olmayan tarihi bir başarıya ulaşmak istediğini belirtti.

"Bu sporu 16 yıldır yapıyorum, ilk başladığım günden beri hedefim hep olimpiyatlarda madalya almaktı. Şükürler olsun ki bunu Rio'da altın madalyayla başardım. Daha sonra çok daha fazla çalıştım çünkü hocam İlhami Kılıçkaya 'Zirveye çıkmak kolaydır ama asıl önemli olan zirvede daima kalabilmektir.' derdi. Bunun bir tesadüf olmadığını ispatlamak için Tokyo 2020'ye çok daha iyi çalıştım ve orada da başardım, tarihte önemli bir yer edindim. Bundan sonraki hedefim tabii bunu üst üste 3 defa başaran Türk sporculardan olmak. Paris 2024'e bu amaçla hazırlanıyorum. Turnuvalarımız başladı, Slovenya ve Paris turnuvalarını oynadık toplamda 5 madalya çıkardık. Hedefimiz daima zirvede olmak, Paris'te de altın madalyayı alıp bu branş tarihinde iz bırakmak istiyorum."

Abdullah, Türkiye'nin Paris 2024'te Tokyo'daki tarihi başarıyı geçip geçemeyeceğine dair konuştu.

"Çok daha fazlasını yaparız çünkü hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız, hem devletimiz spora ve sporcuya o kadar güzel destekler veriyor ki o kadar güzel yatırımlar oluyor ki bunun karşılığını almamak mümkün değil. Tokyo'da hem paralimpikte hem olimpiyatlarda madalya rekoru kırdık, Paris'te bunun en az bir buçuk katı artacağına inanıyorum, bence madalya rekorunu geçeceğiz."

Abdullah Öztürk, Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda da mücadele edeceklerini hatırlattı.

"En yakın hedef olarak İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyoruz. Sonra ekimde İspanya'da Dünya Şampiyonası var, bütün gücümüzle ona da çalışacağız. Önümüzdeki sezon da zaten Paris'e kota müsabakalarımız başlayacak. Hocalarımız tüm programımızı yapıyor. Bir yıl içinde onlarca kamp, 6-7 tane yurt dışı turnuvası, rakiplerimizi görme ve eksiklerimizi bilme adına turnuvalarımız oluyor, bu şekilde hazırlanacağız. İlk başladığımızda nasıl aşkla, şevkle başladıysak şu anda da masa tenisine olan o aşkımız devam ediyor. Bu, Paris'e kadar da devam edecek, sonrasını bilemiyorum. İnşallah orada da üçüncü madalyayı alırsam belki kariyerimi noktalayabilirim."

"Her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardır, derler"

Abdullah Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geride kalan aylarda kendisini kabul ettiği ve görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin soruya yanıt vedi.

"Cumhurbaşkanımızın sporun her branşına olan ilgisi biz sporcuları çok mutlu ediyor. Masa tenisini de ayrı bir sevdiğini düşünüyorum çünkü ne zaman boş vakit bulsa masa tenisine ilgisi basına yansıyor. Kendine has bir raket tutuşu var, o konuda da biraz sohbet etme imkanımız oldu sahnede, 'Nasıl benim tutuşum fena değil, değil mi?' dedi. 'Sayın Cumhurbaşkanım evet çok farklı bir stiliniz var.' dedim. Gerçekten hani 'her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardır' derler ya Cumhurbaşkanımız da öyle. Çok farklı bir stilde raketi tutuyor ve fena da oynamıyor, ben gerçekten Cumhurbaşkanımız ile bir gün beş dakika da olsa oynamak isterim. Sahneye Tokyo'da final maçında oynadığım ve şampiyonluk kazandığım raketi Cumhurbaşkanımıza hediye etmek için çıktım, çünkü kendisi yıllardır ülkemize gece gündüz demeden hizmet ediyor. Böyle anlamlı bir hediyeyi ona yakıştırdım ve ona hediye etmek istedim. Umarım bundan sonraki süreçte o raketle beş dakika da olsa kendisiyle bir masa tenisi oynarız, buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza istekte bulunuyoruz."

"Top karşıya geçtiği sürece bir sıkıntı yok"

Ay-yıldızlı sporcu, masa tenisinde raketi tutuş şekilleriyle ilgili de konuştu.

"Penholder tutuşu, kalem tutuşu, bir de Avrupa tutuşu dediğimiz tutuş var. Cumhurbaşkanımız kendisi rahat ettiği pozisyonda oynuyor. Çok farklı bir stili var. İnsanlar masa tenisini keyif aldığı gibi oynamalı, top karşıya geçtiği sürece bir sıkıntı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle keyif alıyorsa bence hiçbir problem yok. Hakemin baktığı kurallar açısından da bir sakıncası yok, top parmaklarla ele aynı anda değmediği sürece hiçbir problem yok."

Abdullah, masa tenisi sporcuları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu branşı sevmesinden dolayı çok mutlu olduklarını vurguladı.

"Branşımızın çok popüler bir branş olmadığını söylemek isterim. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da bu sporun popülerliğini bu sayede artırıyor ve arkamızdan gelecek birçok genç sporcumuzu teşvik ediyor, örnek oluyor. Bizler bu açıdan çok mutluyuz, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Abdullah Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Paris'te üçüncü madalyayı alacağına dair söz verdiğini aktardı.

"İftarda Cumhurbaşkanımız 'Paris 2024'te ne olur?' diye sorduğunda, 'Efendim siz yanımızdaysanız yine inşallah o altın madalyayı alıp gururla ülkemize döneceğiz.' diye sözünü verdik. Kardeşimden bahsettim, onun da dünya şampiyonu olduğunu biliyor ve bizlere çok inandığını belirtti. Paris için de bize çok güveniyor, biz de ona güveniyoruz, spora ve sporcuya her daim destek oldukları için. Buradan bir final sözü vereyim ama altın da olur inşallah."