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Türkiye
AA 01.05.2024 11:49

Çalışmaların sürdüğü Ankara'da yağış yeniden başladı

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle zarar gören yollar ve dükkanlardaki çalışmalar sürüyor.

Çalışmaların sürdüğü Ankara'da yağış yeniden başladı

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara, birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintilerine, bazı ev ve iş yerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Sağanak sonrası sabah saatlerinde suların çekilmesiyle temizlik çalışmaları yürütüldü.

Yenimahalle, Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde dün akşam çöken yol, Ankara Belediyesi ekipleri tarafından onarıldı.

Başkentte sağanak ve dolu: Yollar göle döndü
Başkentte sağanak ve dolu: Yollar göle döndü

Dün akşam, metrekareye 70 kilogram yağış düştüğünü duyuran, 1444 araç ve 2 bin 441 personelle çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin bugün için yaptığı yoğun yağış uyarısı nedeniyle araçları ve personeli belirli noktalarda bekletiyor.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü Ankara'da, yağış yeniden başladı.

Başkentte dünkü sağanak nedeniyle bazı metro hatları kullanılamıyor
Başkentte dünkü sağanak nedeniyle bazı metro hatları kullanılamıyor

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