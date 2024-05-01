Sağanak Yağışlı 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.05.2024 11:40

8 ayda 205 bin ton iç fındık ihraç edildi

Türkiye'den 2023-2024 ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 205 bin ton iç fındık satıldı.

8 ayda 205 bin ton iç fındık ihraç edildi
[Fotograf: AA]

Giresun Ticaret Borsası Başkanı da olan Hamza Bölük, 1 Eylül 2023'te başlayan ihracat sezonunun 31 Ağustos 2024'te sona ereceğini belirtti.

Geçen sezon 294 bin ton ürünün çeşitli ülkelere gönderildiğini ifade eden Bölük, "Bu yıl da ona yakın bir ihracat gerçekleşmesini bekliyoruz. 21 Nisan itibarıyla 205 bin ton iç fındık satışı yapıldı. Bundan sonraki süreçte de 80-85 bin ton arasında ihracatın gerçekleşeceğini umuyoruz. İhracat karşılığında 1,8-2 milyar dolar gelir sağlanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bölük, Türk ihracatçısının daha fazla fındık satışı ve buna bağlı olarak elde edilen gelir miktarının artması hedefinde olduğunu vurgulayarak, "Bu sezon ihracatta süreç beklenildiği gibi devam ediyor. Umarız ki ihracatımız ve gelirimizde artış olur. Bunu sağlama adına çalışmalarımız, girişimlerimiz devam ediyor." dedi.

"Çikolata tüketimi azaldığı zaman fındığın tüketimi de otomatik olarak azalacaktır"

Bölük, kakao fiyatlarındaki artışa bağlı olarak çikolata sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Fındığın, kakao gibi çikolata içerisindeki en önemli ham maddelerden olduğunu belirten Bölük, şunları kaydetti:

"Çikolata üretiminde kakao kaynaklı ciddi sorunlar var. Kakao fiyatının artmasıyla birlikte çikolata fiyatlarında da ciddi bir artışa yol açıyor. Bu artış da çikolatanın tüketimini azaltıyor. Sonuçta ticaret kendisine arz ve talepte bir denge oluşturur. Fiyat yüksek olunca tüketim azalıyor. Bu durum da ihracatımızı olumsuz etkiler. Çikolata tüketimi azaldığı zaman fındığın tüketimi de otomatik olarak azalacaktır. Bu da ihracatımızı olumsuz etkiler tabii ki."

ETİKETLER
Tarım Üretimi İhracat Giresun
Sıradaki Haber
Türkiye'de kruvaziyer yolcu trafiği 61 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
Trafik sigortasına yeni düzenleme: Hasar maliyet endeksi geliyor
12:17
Taksim'e çıkmak isteyen gruplara müdahale
12:17
Rize merkezin ilk kadın muhtarı mazbatasını aldı
12:09
Orman yangınlarıyla mücadele için "Orman Benim" kampanyası düzenlenecek
12:06
Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı
12:08
Yıl sonuna kadar iki yeni sondaj kulesi daha Gabar'a gidecek
Anadolu bozkırlarının sevimli kemirgeni ''gelengi''
Anadolu bozkırlarının sevimli kemirgeni ''gelengi''
FOTO FOKUS
Ödüllü fotoğrafçılar deklanşöre Adıyaman için bastı
Ödüllü fotoğrafçılar deklanşöre Adıyaman için bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ