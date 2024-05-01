Orman yangınlarıyla mücadele için "Orman Benim" kampanyası düzenlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarını önlemek için orman yolları, yangın önleme şeritleri, orman bakımı, enerji nakil hattı altları yakınında yanıcı etmenlerin temizliği gibi birçok çalışma yürütüyor.

Ormanların büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu alanı çöp ve atıklardan arındırmak, temiz tutmak, korumak sadece bir kurumun değil, toplumun da sorumlulukları arasında yer alıyor.

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğu dikkate alındığında ormana atılan atıkların orman yangınlarının çıkması ve ilerlemesinde önemli role sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, doğaya atılan cam, plastik, kağıt gibi atıklar da yangına sebep olabiliyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede temel strateji, önleyici tedbirler

Bakanlıkça, orman yangınlarıyla mücadelede yürütülen çalışmalarda yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirler temel strateji olarak belirlendi.

Bu kapsamda orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla bütün illerde 3 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da "Orman Benim" kampanyası düzenlenecek.

Kampanya ile orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin yanı başındaki yanıcı maddelerin azaltılması (çalı, diri örtü temizliği ve alt dal budaması) ve çöplerin temizlenmesiyle orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Kampanya, ormanların yangınlara karşı direncinin artırılması ve toplumda yangına sebebiyet verecek davranışlara karşı bilinç oluşturulması amacını da taşıyor.

Kampanya; kamu, kurum ve kuruluşları, öğrenciler, orman köylüleri, çevre ve ormancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşları, arıcılık, hayvancılık, tarımsal meslek birlikleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek, orman bölge müdürlükleri koordinasyonunda, bütün il ve ilçelerde eş zamanlı başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da kampanyaya Muğla'dan katılması bekleniyor.