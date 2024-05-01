Yalova'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Yalova-Bursa kara yolundaki kazaya ilişkin çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ercan M. idaresindeki otomobilin aynı yöne giden R.K.'nin kullandığı otomobile ve E.K. yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra restoranın bahçesine girerek duvara çarptığı görülüyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesi yönüne seyreden Ercan M. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen R.K. idaresindeki otomobile çarpmıştı.
E.K.'nin kullandığı otomobile de çarpan araç, yol kenarındaki bir restoranın bahçesine girerek duvara vurarak durabilmişti.
Kazada, otomobilde bulunan Ajda Sayınberk yaşamını yitirmiş, 3 araçtaki 1'i çocuk 7 kişi yaralanmıştı.