Siyah-beyazlı takımın Avusturya'daki kampında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, planlarına uygun olarak çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Üç günde üç transfer bitti diye bir algı var ama öyle bir şey yok. Bizde hiç tedirginlik yoktu. Bir plan çerçevesinde yürüyünce en fazla birkaç günlük sapma yaşanabiliyor. Yarın maç olsa 21 kişilik kadromuz dolar. Planımıza uygun hareket ettiğimizi söylemem mümkün. İyi bir sezon geçireceğimiz kanaatindeyim. Çok yoğun çalışıyoruz. Sistemle alakalı birtakım yorumlar yapılıyor. Beşiktaşlıların içi müsterih olsun. Hoca, oyuncularla sürekli diyalog halinde bu işi götürüyor. Genel bir mutluluk ve memnuniyet var. Geleceğin Beşiktaş için harika olduğunu düşünüyorum. Son derece umutlu ve mutluyuz."

[Fotoğraf: AA]

Kazancı'ya transferleri sezon başı kampına yetiştireceğine yönelik açıklaması hatırlatılatıldı.

"Bu açıklamayı yaptığım ilk basın toplantısında 'Kontratı biten 14 oyuncu' demiştik. Atiba, Josef gibi oyuncular da bunların içindeydi. 14 oyuncu gidiyor diye yerine bu kadar adette oyuncu alınacak diye bir şey yok. Doğru sayının 25 kişi olduğu kanaatindeyiz. Şu an üzerine titrediğimiz 10 genç oyuncumuz var. Oradan alacağımız 2-3 oyuncuyla bu rakamı tutturacağımızı düşündük. Transfer edeceğimiz oyuncuların 6-7'yi geçmeyeceğini söylemiştik. Birkaç günlük sapma oldu.

Ana çatıyı kurmuş olduk, takıma eklemeler olacaktır. Bazı oyuncularla görüşmelerimiz var. Şu anda 12 yabancımız var. 14 kişilik kontenjanın 12'sini kullanmış durumdayız. Yabancı eklemelerimiz olabilir. İki kamp süreci bittikten sonra teknik heyet raporu sonrasında ihtiyaç duyulan mevkiler belirlenip transfer yapılabilir. Türk stoper çalışması devam ediyor. Çatımız hazır. Eksikleri de en hızlı şekilde tamamlamak hedefimiz. Şu an planımıza uygun gittiğimizi söyleyebilirim."

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: Takımımızın çatısı hazır, eksikleri tamamlama dileğimiz var. Defansa bir Türk stoper konusunda çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/U9KIJCLUk6 — TRT Spor (@trtspor) July 13, 2022

"Weghorst ile ilk temas nisan ayındaydı"

Kazancı, Weghorst ve Saiss transferleri ile ilgili konuştu.

"Her transferin farklı hikayesi var. Daha uzun süren transfer Weghorst'tu. Hem kulübü hem kendisiyle görüşmeler yaptık. Weghorst ile ilk temas nisan ayındaydı. Sözleşmesinde 'Burnley küme düşerse 5 büyük lige ücretsiz kiralama var' diye bir madde vardı. 5 büyük ligin genişletilebilir olduğunu biliyorduk. Oyuncu istekli olduktan sonra son hafta maçlarını heyecanla izledik. Çünkü kümede kalma mücadelesi vardı. Burnley küme düştü, o süreç yakından takip ettiğimiz İstanbul ve kulüple alakalı her bilgiyi verdiğimiz bir süreç oldu. İki tarafın emin olması süreciydi. Weghorst, Beşiktaş'ın büyüklüğünü, Türkiye liginin önemini, Beşiktaş'ın gelişimine nasıl fayda sağlayacağını, Dünya Kupası öncesi milli takımın parçası olması açısından Beşiktaş'ın önemini anladı.

Ceyhun Kazancı: Wout Weghorst'un 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Burnley, Premier Lig'e çıkamazsa işimiz çok daha kolay olabilir. pic.twitter.com/I6PfQuF7uV — TRT Spor (@trtspor) July 13, 2022

Saiss süreci de uzun oldu. Yaklaşık bir sene sürdü. Beşiktaş'ı yakından takip eden bir oyuncuydu. Maddi olarak çok daha iyi teklifler olmasına rağmen Beşiktaş'ta kupalar kazanmanın daha önemli olduğunu söyledi. Çok faydalı bir transfer olacağı kanaatindeyim. Sakatlığı yok. Planlama çerçevesinde yapılan bir dinlendirme var. Önümüzde uzun bir sezon var. Bir zarar görmemesi için biraz daha bekletildi ve takımdan ayrı çalıştı. İspanya kampında da hazırlanarak lige hazır olacak."

Ceyhun Kazancı: Rıdvan şu anda burada. Devam eden bir süreç var. Frankfurt takımı oyuncu satışını bekliyor. Bu yüzden transfer şu an için Frankfurt özelinde sekteye uğramış durumda... pic.twitter.com/L4UudwjxuO — TRT Spor (@trtspor) July 13, 2022

Kazancı, Wout Weghorst'un satın alma opsiyonu ile ilgili açıklama yaptı.

"10 milyon euroluk opsiyon var ama oyuncu mutlu olduğu ve kalmak istediği zaman kulüplere baskı yapabiliyorsunuz. Burnley'nin Premier Lig'e çıkıp çıkamayacağı transferde belirleyici olur. Premier Lig'e çıkarlarsa bütçe olarak rahatlayacaklar. Aksi olursa ligde daha uygun bir fırsat yakalayacağımız kanaatindeyim. Önce her iki taraf mutlu olsun, oyuncu kalmak istesin çözüm bulunur. İlerleyen aylarda zaten o aksiyonlar alınmaya başlanır."

Teknik direktör Valerien Ismael'in transferlerden memnun olduğunu aktaran Kazancı, "Hocanın transferlerden çok memnun olduğunu biliyoruz. İstediği oyunculardı. Hocanın onayı olmadan oyuncu almamız söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Rıdvan Yılmaz'ın transfer durumu

Kazancı, Eintracht Frankfurt ile transfer görüşmesi yarıda kalan Rıdvan Yılmaz'ın durumuyla ilgili konuştu.

"Rıdvan'a Torino ilgisi ilk dönemde var. Frankfurt'un teklifi olduğu dönemde olmuştu. Son dönemde gelen bir teklif yok. Ersin de Rıdvan da akademimizde yetişen fertlerimiz. Rıdvan şu anda burada. Devam eden biraz ara verilmiş bir süreç var. Bizim tarafımızdan farklı istekler bildirilmiş bir süreç gibi anlatılıyor ama öyle bir şey yok. Frankfurt'la temastayım. Kendileri bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyorlardı ama bitmedi. O sekteye uğrayınca şu an için Rıdvan transferini durdurdular. Başka takviye de yapmadılar. Rıdvan'ın bu transfere bağlı olduğunu söylediler.

Rıdvan da şu anda bu takımın oyuncusu, bir problemi yok. Oyuncular bedava mı gidecek diye bir kaygı var ama Ersin de Rıdvan da o kafada değil. Buranın önemini çok iyi biliyorlar. Kesinlikle burayı terk edip gitmek gibi bir düşünceleri yok. Herkesin bir kariyer planı var. Eğer destek olacağımız bir şey varsa elimizden geleni yapacağız. Tamamlanmış bir süreç değil. İşin netleşmesi de bizim dileğimiz çünkü biz de ona göre planlama yapacağız. Rıdvan da bizimle aynı görüşleri paylaşıyor. Beşiktaş'a para kazandırmak Rıdvan'ın da bir numaralı hedefi. Ersin için gelen resmi bir teklif yok. İkisi de mutlu bir şekilde kampa devam ediyor."

[Serdar Saatçı'nın kadro dışı kalmasıyla ilgili]



Ceyhun Kazancı: Hoca tarafından maç içerisinde teknik bir karar alındı. Hocamızın raporunun ardından yönetim kurulu kararıyla uygulamaya geçtik. pic.twitter.com/6eb52XK89Q — TRT Spor (@trtspor) July 13, 2022

"Serdar'la İstanbul'da tekrar konuşulur ve çözüm bulmaya çalışılır"

Ceyhun Kazancı, dün oynanan Viktoria Plzen maçının ardından kadro dışı kararı alınarak çalışmalarına İstanbul'da devam edeceği açıklanan Serdar Saatçı ile ilgili son durumu anlattı.

"Çok uzatılacak bir konu değil. Hoca tarafından teknik bir karar alındı ve oyuncunun tepkisi oldu. Bizim bir disiplin talimatnamemiz var. Hocanın raporu ve yönetim kurulu kararı sonrası bunu uyguladık. Serdar bizim burada yetişen evladımız. Bir hata yaptı, bunu farklı yerlere çekmenin, uzatmanın anlamı yok. Yapmış olduğu hareketi doğru bulmadık. Bunun arkasında farklı detay aramanın, kontrat meselesinin bununla bir ilgisi yok. İkisi farklı konular. Yaşananlar gördüklerinizden ibaret. Bundan sonra Serdar'la İstanbul'da tekrar konuşulur ve çözüm bulmaya çalışılır."

Kazancı, genç oyuncunun maç öncesi ateşinin yükselmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve kamp sırasında bütün idmanlara katıldığını söyledi.

[Beşiktaş'ın Emirhan Topçu ve Emrecan Uzunhan'a ilgisi]



Ceyhun Kazancı: Hem İstanbulspor hem de Rizespor ile devam eden görüşmelerimiz var. Süreç hala devam ediyor. İkisini birden almayı düşünüyoruz. pic.twitter.com/wdjhe0rD4l — TRT Spor (@trtspor) July 13, 2022

Kazancı, siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu ve İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan ile ilgili de açıklamalar yaptı.

"İkisiyle ilgili temaslarımız oldu. İki oyuncu da değerli ve potansiyelli oyuncu. Takımları da kendilerine bir değer biçiyor. Şu anda süreç devam ediyor. Olursa ikisi de olur, hiçbiri de olmayabilir ama şu an ikisini de almak için gayret içindeyiz. Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili böyle çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Son dakikada transferler gerçekleşmeyebiliyor. Umarım ikisini de hızlı şekilde bir sonraki kampımıza katarız."

Kazancı, Tayfur Bingöl ve Christian Fassnacht'ın transfer listelerinde olduğunu aktardı.

"İkisi de listemizde olan oyunculardı. Şartlar değişebiliyor. Transferde 2 aylık bir süreç var önümüzde. İkisiyle alakalı görüşmelerimiz var. İhtiyaç olabilir, gidecek oyuncularımız olabilir. Transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız. Eksik noktalara transfer yapacağız. İki yabancı hakkımıza ilerleyen dönemlerde bakacağız. Hazırlık maçlarımızı oynayalım, eksiklerimizi görelim. Görüştüğümüz, imza aşamasına geldiğimiz oyuncular var. İhtiyaca göre hamle yapacağız."

Ceyhun Kazancı: Tayfur Bingöl ve Christian Fassnacht ile görüşmelerimiz var. pic.twitter.com/Wb4tnH2eHt — TRT Spor (@trtspor) July 13, 2022

Kazancı, Valentin Rosier'e resmi bir teklif olmadığını söyledi.

"Rosier ile alakalı menajerlerden gelen sorular var ama resmi bir şekilde bir kulübün ilgi yazısı ya da resmi teklifi gelmedi, gelirse bakılır. Rosier değerli ve ciddi yatırım yapılan bir oyuncu. Yakın gelecekte net bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Bu transfer döneminde ocak ayına ertelenen transferimiz yok. Gelecek sezonla alakalı çalışmalara da şimdiden başladık. Transfer uzun bir süreç. Sezon sonu bazı sözleşmesi bitecek oyuncular var. Bunlarla ilgili planlarımız var. Avrupa'da takip ettiğimiz oyuncular var ama bugünden ocak ayına ertelediğimiz bir transfer yok."

Kazancı, Salih Uçan ve Kartal Kayra Yılmaz ile ilgili konuştu.

"Performansı yükselen oyuncular var. Türkiye'de kiralık gittikten sonra oyuncudan medet ummamaya başlar kulüpler ama bizde öyle değil. Salih ve Kartal, iyi performans gösteriyor. İspanya kampında devam edecek oyuncu olduğu kanaatindeyim. Performanslarından memnun olduğunu dile getiriyor hoca. Beklediğimiz performansı gördüğümüz bazı oyuncular var. Elimizdeki oyunculardan maksimum verim alma gayretindeyiz. Teknik heyet büyük bir çaba içinde. Sezon boyunca devam edecek ya da rekabetçi bir takıma kiralanabilecek oyuncular üzerinde çalışmalar yapıyoruz."

Kazancı, kampı da değerlendirdi.

"Yoğun geçen bir kampımız var. Verimli geçtiğini söylemek mümkün. İlk kamplar yüklemelerin yapıldığı kamplardır. 9 gündür yoğun bir şekilde antrenmanlar devam ediyor. Şu ana kadar ciddi bir sakatlığımız yok, umarım hem burada hem İspanya'da böyle devam eder. İki hazırlık maçı oldu. Hem eksikleri hem gençleri değerlendirmek adına iki hazırlık maçı yaptık."