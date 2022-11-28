Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde ayın en değerli oyuncusu seçildi
Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29,4 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, bu sezon ilk, kariyerinde 2. kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Avrupa Ligi'nde 2 defa haftanın MVP'si seçildiği kasım ayında 5 maça çıkan Vezenkov 19 sayı, 7,8 ribaunt, 3,6 asist ve 1,8 top çalma ortalamalarıyla oynadı.
The ???????????? ???????? ???????????????????????????????? is Sasha Vezenkov @olympiacosbc forward had an unbelievable 29.4 PIR average at the end of the month#EveryGameMatters pic.twitter.com/IMNPHKHCRC— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 28, 2022
Etiketler: Basketbol
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