Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29,4 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, bu sezon ilk, kariyerinde 2. kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Avrupa Ligi'nde 2 defa haftanın MVP'si seçildiği kasım ayında 5 maça çıkan Vezenkov 19 sayı, 7,8 ribaunt, 3,6 asist ve 1,8 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

forward had an unbelievable 29.4 PIR average at the end of the month