Fenerbahçe'de forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'ye, İtalyan ekibi Torino talip oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'in, Rossi'yi kadrosunda görmeyi çok istedi.

[Fotoğraf: İHA]

Rossi'nin İtalyan pasaportunun bulunmasından dolayı transfer için öncelikli tercihlerde bulunduğu öne sürüldü.

Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 12 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.