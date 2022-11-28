Güney Kore ile Gana, Education Şehir Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.

İki ülke Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaştı. Aralarında daha önce oynanan 4 hazırlık maçının 3'ünü Gana, 1 maçtan Güney Kore galip ayrılmıştı.

Gana'ya galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Salisu, 34 ve 68 Mohammed Kudus attı. Güney Kore'nin gollerini ise 58 ve 61. dakikada Kyu-Sung Cho kaydetti.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini elde eden Gana, 3 puan ve maç fazlası ile 2. sıraya yükseldi. 1 puanı bulunan Güney Kore ise yine maç fazlasıyla son sıraya düştü.

Salisu, 24. dakikada Gana'yı 1-0 öne geçirdi.

GOOLL! | Gana duran topta golü buldu, Salisu karambolde boşta kalan topu filelere gönderdi. pic.twitter.com/dG6R2pmboY — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022

Mohammed Kudus 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

GOOLL! Ayew harika kesti, Muhammed Kudus aynı güzellikte bitirdi! Şimdi skor 2-0. pic.twitter.com/Vbk9YwLOJT — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022

58. dakikada Güney Kore, Kyu-Sung Cho ile farkı bire indirdi. 1-2

61. dakikada Kyu-Sung Cho kendisinin ve Güney Kore'ni ikinci golünü atarak skoru eşitldi. 2-2

68. dakikada Mohammed Kudus Gana'yı tekrar öne geçirdi. 2-3

Güney Kore gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalırken, Gana ise grubun favorisi Portekiz'e 3-2 mağlup oldu.

H Grubu'nda 2 Aralık tarihinde oynanacak son maçlarda Gana ile Uruguay, Güney Kore ile Portekiz karşılaşacak.

Stat: Education Şehir

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn.

Güney Kore: Seung-Gyu Kim, Jin-su Kim, Min-Jae Kim (Dk. 90+2 Kwon Kyung-Won), Moon-Hwan Kim, Young-Gwon Kim, Woo-young Jung (Dk. 79 Ui-jo Hwang), In-beom Hwang, Kwon Chang-Hoon (Dk. 57 Kang-in Lee), Heung-min Son, Kyu-Sung Cho, Woo-yeong Jeong (Dk. 46 Sang-Ho Na).

Gana: Ati, Lamptey (Dk. 78 Odoi), Salisu, Mensah (Dk. 88 Rahman Baba), Amartey, Thomas, Mohammed Kudus (Dk. 83 Djiku), Abdul Samed, Jordan Ayew (Dk. 78 Sulemana), Andre Ayew (Dk. 78 Kyereh), Inaki Williams.

Goller: Dk. 24 Salisu, Dk. 34 ve 68 Mohammed Kudus (Gana), Dk. 58 ve 61 Kyu-Sung Cho (Güney Kore)

Sarı kartlar: Dk. Amartey, Dk. 73 Lamptey (Gana). Dk. 27 Woo-young Jung, Dk. 77 Young-Gwon Kim (Güney Kore)