Fenerbahçe formasını 2012-2015 yılları arasında giyen Dirk Kuyt'un görevine son veren ADO Den Haag yönetimi, Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Advocaat ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 75 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Advocaat; PSV, Rangers, Zenit, Sunderland, AZ Alkmaar kulüplerinin yanı sıra Hollanda, Belçika, Rusya, Sırbistan, Güney Kore ve Irak milli takımlarında da teknik direktörlük yaptı.