Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 2-3 hafta yok
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef ile oynadığı derbi maçta sakatlanan Scottie Wilbekin, 2-3 hafta parkelerden uzak kalacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Scottie Wilbekin Galatasaray Nef maçının son bölümünde sol dizinden sakatlandı.
"Sporcumuzun Acıbadem Fulya Hastanesinde bugün yapılan detaylı sağlık kontrollerinde ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiştir. Scottie Wilbekin'in sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta arasında olması öngörülmektedir."
Scottie Wilbekin’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 28, 2022
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Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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