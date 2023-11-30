Çok Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 30.11.2023 22:53

TFF'den yayın ihalesi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. TFF, ayrıca play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini kulüplerin değerlendirmelerine sunduklarını da belirtti.

TFF'den yayın ihalesi açıklaması

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir.

29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz.

Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliği'nin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."

ETİKETLER
TFF
Sıradaki Haber
TFF Kulüp Lisans Kurulu 7 kulübe 3 puan silme cezası verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:20
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail, sivil kaybını en aza indirecek planları uygulamalı
23:13
Bakan Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru şehit oldu
22:56
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yönetimi görevden alındı
22:44
Sınır Tanımayan Doktorlar: Saldırılar sadece Hamas'ı değil Gazze'nin tamamını hedef alıyor
23:22
Beyaz Saray: Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz
22:04
BM: Filistin'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılardan endişe duyuyoruz
Beşiktaş evinde farklı yenildi
Beşiktaş evinde farklı yenildi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ