A Milli Kadın Futbol Takımı Litvanya maçının hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'te bulunan milliler, son antrenmanı maçın oynanacağı LFF Stadı'nda karlı bir zeminde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde ay-yıldızlılar, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Grupta oynadığı ilk 4 maçı kazanarak 12 puanla lider durumda bulunan A Milli Kadın Futbol Takımı, beşinci maçında yarın TSİ 18.00'de Litvanya ile karşılaşacak.

Milliler, gruptaki 6. ve son maçında ise 5 Aralık Salı günü Mersin Stadı'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.