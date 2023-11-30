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Spor
DHA 30.11.2023 20:35

Galatasaray Challenge Kupası’nda son 16 turuna yükseldi

CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Yunanistan'ın Kifisias takımını 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray Challenge Kupası’nda son 16 turuna yükseldi
[Fotograf: DHA]

Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-0 kazanarak tur için büyük avantaj yakalayan Galatasaray, rövanş karşılaşmasında ilk 2 seti kazanarak CEV Challenge Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 25-17, 25-23 ve 25-20’lik set sonuçları ile 3-0 kazandı.

Müsabakada 13 sayıyla en skorer oyuncu Jan Hadrava olurken Nikola Mijailovic 12, Miran Kujundzic 11, Ahmet Tümer ise 6 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Galatasaray'ın CEV Challenge Kupası Son 16 Turu'ndaki rakibi Macaristan’ın Pénzügyőr SE takımı oldu.

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