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Spor
İHA 30.11.2023 22:50

7 kulübe 3 puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikleri bulunan ve tanınan süre içerisinde bu eksiklerini gidermeyen Kayserispor, Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'a 3 puan silme cezası verdi.

7 kulübe 3 puan silme cezası
[Fotograf: AA]

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

Kulüplerine Ulusal Lisans verildi

İncelemeler neticesinde Kurul; Trendyol Süper Lig'den; Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Pendikspor ve Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'den; Şanlıurfaspor, Boluspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor, TFF 2. Lig'den; Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Van Spor FK, Düzce Cam Düzcespor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor, Denizlispor, GMG Kastamonuspor, Afyonspor Kulübü, İnegölspor, İskenderunspor, Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Kuzey Marmara Arnavutköy Bld. Gençlik Ve Spor, Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Serik Belediyespor, Somaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

7 kulübe ceza verildi

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig'den Kayserispor, Trendyol 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle, 2023-2024 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 64'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 6'sı UEFA Lisansı aldı.

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