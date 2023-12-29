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Spor
AA 29.12.2023 16:00

TFF'den Süper Kupa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi, "Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

TFF'den Süper Kupa açıklaması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının seremonisinde İstiklal Marşı okunacak ve statta Türk bayrakları yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı.

"Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz."

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.

Organizasyondan önce ülke federasyonları ve yetkili makamlar arasında yapılan protokol gereği maç seremonisinde İstiklal Marşı okunabilecek ve stada Türk bayrakları asılacak.

Müsabaka, 100. yıl etkinlikleri, şehitler için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

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