Adana Demirspor Belhanda gitti Manev geldi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Jovan Manev takıma geri döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'da Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Osijek takımında kiralık olarak forma giyen Kuzey Makedonyalı stoper Jovan Manev, geri döndü.

"Sezon başında Hırvatistan'ın NK Osijek kulübüne kiraladığımız ve sözleşmesinde geri çağırma maddesi yer alan oyuncumuz Jovan Manev bugün itibarıyla takımımızla antrenmanlara başlamıştır."