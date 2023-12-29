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Spor
AA 29.12.2023 14:05

Zaha ve Bailly Fildişi Sahili'nin kadrosunda yer almadı

Galatasaray'dan Wilfried Zaha ve Beşiktaş'tan Eric Bailly, Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmazken Trabzonspor'dan Nicolas Pepe ve Gaziantep FK'dan Max Gradel ise milli takıma davet edildi.

Zaha ve Bailly Fildişi Sahili'nin kadrosunda yer almadı
[Fotograf: AA]

Ülke federasyonundan yapılan açıklamada, Fildişi Sahili'nin 34. Afrika Uluslar Kupası kadrosu duyuruldu. Galatasaray'dan Zaha ve Beşiktaş'tan Bailly, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmedi. Fildişi Sahili kadrosunda, Trabzonspor'dan Pepe ve Gaziantep FK'dan Gradel yer aldı.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek. Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.

Afrikalı futbolcuların forma giydiği Türkiye dahil birçok ülkedeki ekipler, organizasyonun tekrar kışa alınması nedeniyle oyuncularından milli takımları kupadan elenene kadar yararlanamayacak.

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