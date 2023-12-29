Elazığ'ın "yaşayan stadı"nda hedeflerine hazırlanıyorlar

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kültür Mahallesi'nde bulunan 52 dönüm alanda inşa edilen UEFA ve FIFA standartlarındaki 18 bin 423 seyirci kapasiteli modern stat, 7 Mayıs'ta sporseverlere kapılarını açtı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, stadyumun futbol dışında diğer branşlara da hizmet verebilmesi için "Yaşayan Stadyum" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda Atatürk Stadı'nın maraton ve kale arkaları tribünlerinin alt kısımları cep salonlarına, yanında yapılan 2 bin 650 kişi kapasiteli kapalı alan da 12 antrenman salonuna dönüştürüldü.

Çocuk ve gençler, halterden bilardoya, tekvandodan boksa, güreşten badmintona, okçuluktan basketbola kadar 18 branşta 7 gün 24 saat hizmet veren donanıma sahip statta uluslararası başarılara hazırlanıyorlar.

"Şehrin en büyük spor komplekslerinden biri oldu"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ Atatürk Stadyumu'nun spor kompleksine dönüştürüldüğünü söyledi.

"Stadyumumuzun dış cephesi bir AVM’yi andırıyor, içerisindeki antrenman salonlarıyla ise yaşayan stadyum olduğunu ispatlıyor. Muhteşem bir görüntüsü var." diyen Eren, stadyumun 15 günde oynanacak futbol müsabakaların yanı sıra 7 gün 24 saat tüm branşlara hizmet veren bir yapıya dönüştürüldüğünü belirtti.

İnşası süren "genç ofis" ücretsiz hizmet verecek

Stadyumda yapılan çalışmalara dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"Stadyumun içerisine antrenman salonları yaptık. Bölgemizde bilardo müsabakası yapılan salon yoktu, çok konforlu bir bilardo salonu yaptık. Bölgenin en önemli atış poligonlarının birini oluşturduk. Bunun yanında tekvando, halter, boks, güreş, badminton gibi birçok branşımız var. 500 metrekarelik alana hem stadyumu hem de Elazığ'ın manzarasını gören genç ofis inşa ediyoruz. O da kısa sürede hizmete açılacak. Fiziki gerçekleşme yüzde 80 civarında. Genç ofis ücretsiz olacak. Gençlerin zamanlarını verimli geçirebilmesi için iyi dizayn edilecek, lüks kafelerden hiçbir farkı olmayacak."

Stadın, yanında inşa edilen spor salonuyla büyük bir spor kompleksine dönüştüğüne işaret eden Eren, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası ile ek binanın da bu kompleks içerisinde yer aldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Burası yaşayan bir stadyum ve şehrin en büyük spor komplekslerinden biri oldu. Hem şehrimize hem de bölgemize hitap eden büyük bir kompleks kazandık. Burada çok sporcu yetişecek. Antrenörlerimizin, uzman ekibimizin bu salonlarda yetiştirdiği sporcular önümüzdeki süreçte hem ilimizi hem ülkemizi milli takım düzeyinde temsil edecek. Şehrimize uzun yıllar hizmet edecek bu kompleks hayırlı olsun."

Yaşayan statta gelecek hedeflerine hazırlanıyorlar

Yaşayan statta antrenman yapan sporculardan Damla Şahinoğlu, badminton branşıyla ilgilendiğini, bu alanda büyük başarılara imza atmak istediğini söyledi.

Şahinoğlu, "Milli sporcu olup, Avrupa'da derece yapıp olimpiyat birincisi olmak istiyorum. Atatürk Stadı'nda bizim için güzel bir ortam sunulmuş. Çok sıcak ve konforlu. Burada antrenman yapıyorum. Önceden stadyum denilince aklımıza sadece futbol geliyordu ama burada başka sporlar sahaları da yapılmış, güzel bir şey." dedi.

Remziye Yenikan da mili sporcu olduğunu, boksta yeni başarılar elde etmek için hazırlıkları sürdürdüğünü belirtti.

Çalışmalarını daha önce farklı salonlarda yaptığını anlatan Yenikan, "Burada hem stadın içindeki koşu sahasından yararlanıyor hem de ringde çok güzel antrenman yapıyoruz. Takım arkadaşlarımla tek hedefimiz ülkemizi ve Elazığ’ı en iyi şekilde temsil etmek. Bize bu fırsatı verenler teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Zeynep Ak ise statta, küçüklüğünden bu yana hayallerini süsleyen okçuluk branşında antrenman yaptığını belirterek, kendilerine böyle bir imkan sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okul dışında boş vakitlerinde stada geldiğini ifade eden Ak, "İleride milli takıma girip ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum." dedi.