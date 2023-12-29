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Spor
AA 29.12.2023 11:46

Nuri Şahin Borussia Dortmund'a gidiyor

Antalyaspor Başkanvekili Alkan Evren, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un teklifi dolayısıyla görevinden ayrıldığını söyledi.

Nuri Şahin Borussia Dortmund'a gidiyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Antalyaspor Başkanvekili Alkan Evren yaptığı açıklamada, Borussia Dortmund'ta bu sezon yardımcı antrenörlük, gelecek sezon teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Nuri Şahin'e yapılan teklifin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Nuri Şahin'i 2021-2022 sezonunda takımın başına getirerek ne kadar doğru bir karar verdiklerinin bugün daha iyi anlaşıldığını ifade eden Evren, "Antalyaspor olarak Nuri Şahin gibi değerli bir hocamızdan ayrıldığımız için üzgünüz. Ancak Borussia Dortmund gibi bir kulüpten teklif almasından dolayı da gururluyuz. Nuri Şahin hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Borussia Dortmund altyapısından yetişip, 2020-2021 sezonunda Werder Bremen'den Antalyaspor'a transfer olan Nuri Şahin, oyuncuyken 2021-2022 sezonunda kırmızı-beyazlı kulübün futbol sorumluluğu görevine getirildi.

Şahin, kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı.

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