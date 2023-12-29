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Spor
AA 29.12.2023 15:50

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 18 ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne de 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Pınar Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray Ekmas (Mustafa Dağıstanlı)

20.30 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (Tofaş)

20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çağdaş Bodrumspor (Muradiye)

30 Aralık Cumartesi:

13.00 Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (ENKA)

15.30 Beşiktaş Emlakjet-Türk Telekom (BJK Emlakjet)

18.00 Fenerbahçe Beko-Bursaspor İnfo Yatırım (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin (Hatay Merkez)

30 Aralık Cumartesi:

14.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Alagöz Holding (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)

15.30 İlkem Yapı Tarsusspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

19.30 Beşiktaş-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (BJK Emlakjet)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

13.00 Sigortam.net-Kapaklıspor (BJK Emlakjet)

16.30 Gaziantep Basketbol-Finalspor (Karataş Şahinbey)

18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Esenler Erokspor (Gölbaşı)

19.45 Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (90. Yıl)

30 Aralık Cumartesi:

13.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-OGM Ormanspor (Altındağ Atatürk)

14.45 Çayırova Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Çayırova)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)

18.15 Pizza Lazza Haremspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

20.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Konyaspor (TOBB ETÜ)

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