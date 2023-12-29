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Gündem
TRT Haber 29.12.2023 17:28

DMM, Süper Kupa maçıyla ilgili iddiaları yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında, Türk bayrağının ve iki ülkenin bayraklarının açılacağını, şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacağını belirtti.

DMM, Süper Kupa maçıyla ilgili iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek." şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Merkezin, sosyal medyadan yapılan açıklamada, Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı ve her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacağı, ışık şovları ile açılış seremonisi ve şehitler için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunu ardından İstiklal Marşı okunacağı vurgulandı.

TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.

Maç bu akşam 20.45'te

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.

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