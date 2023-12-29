Novak Djokovic 2023'e de damgasını vurdu

Geçen sezonu 56 galibiyet, 7 mağlubiyetle kapatan 36 yaşındaki Djokovic, tarihe geçen Wimbledon finalinde İspanyol Carlos Alcaraz'a yenilerek aynı takvim yılında bütün grand slam turnuvalarını kazanma başarısını kıl payı kaçırdı.

Avustralya Açık'ta Yunan Stefanos Tsitsipas'ı, Fransa Açık'ta Norveçli Casper Ruud'u, ABD Açık'ta da Rus Daniil Medvedev'i set vermeden 3-0 yenen Djokovic, grand slam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 24'e çıkardı ve İspanyol Rafael Nadal'ı (22) geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.

Sırp raket, büyük çekişmeye sahne olan Wimbledon finalinde ise Alcaraz'a 3-2 yenilerek Londra'da 8. şampiyonluğun kapısından döndü.

ATP Sezon Sonu Finallerinde İtalyan Jannik Sinner'i 2-0 yenerek 7. şampiyonluğunu elde eden Djokovic, İsviçreli Roger Federer'i geride bıraktı ve bu alanda da zirveye tek başına yerleşti.

2023 yılıyla birlikte 8. kez sezon sonunu zirvede tamamlayan Djokovic, bu rekorunu da geliştirdi.

İlk kez Temmuz 2011'de ATP sıralamasının 1 numarası olan Sırp sporcu, kariyeri boyunca toplam 400 haftadan fazla zirvede kalarak bunu başaran ilk tenisçi oldu.

Djokovic, performansını 2024'e de taşıması halinde "altın slam" yapan ikinci sporcu olarak tarihe geçebilir. Sırp sporcunun "altın slam" yapması için dört grand slam turnuvasının yanı sıra Paris 2024 Olimpiyatları'nda da şampiyonluğa ulaşması gerekiyor.

Tenis tarihinde bu başarıya sadece Alman Steffi Graf ulaştı. Graf, Seul 1988 Olimpiyatları ve 4 grand slam turnuvasında sadece iki set vererek 5 şampiyonluk kazandı.

Alcaraz oynadığı tek finali aldı

Sezon sonunu zirvede kapatan en genç (19) raket olarak 2022'ye veda eden İspanyol Carlos Alcaraz, 2023'e sakatlığı nedeniyle istediği gibi başlayamadı ve Avustralya Açık'tan çekilmek zorunda kaldı.

Uzun süredir "4 Büyükler"in domine ettiği erkek tenisine yeni bir heyecan getiren Alcaraz, Wimbledon finalinde Djokovic'i 3-2 yenerek 2022 ABD Açık'tan sonra ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Fransa Açık ve ABD Açık'ta da finalde Djokovic'e rakip olmaya çok yaklaşan Alcaraz, yarı finallerde Casper Ruud ve Daniil Medvedev'i geçemedi.

Alcaraz, 2023'ü Djokovic'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Nadal Avustralya'dan sonra korta dönemedi

2023'e 22 kezle erkeklerde en fazla grand slam şampiyonu olan sporcu unvanıyla başlayan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı bir sezonu geride bıraktı.

Avustralya Açık'a ikinci turda veda eden ve korta geri dönemeyen 37 yaşındaki Nadal, 2024 Avustralya Açık'a katılacağını duyurarak hayranlarını sevindirdi.

ATP turnuvalarında 92 kez şampiyonluk yaşayan ve 209 hafta dünya klasmanının zirvesinde kalan Nadal, son olarak 2022 Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta kupanın sahibi oldu.

Kadın tenisinde 4 farklı şampiyon

2022'de üç tenisçinin şampiyon olduğu kadın tenisinde bu sezon da gelenek bozulmadı ve 4 grand slam turnuvasını da farklı isimler kazandı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta şampiyon Belaruslu Aryna Sabalenka oldu. 25 yaşındaki sporcu, finalde Kazak Elena Rybakina'yı 2-1 yenerek kariyerinin ilk grand slam zaferine uzandı.

Fransa Açık finalinde üçüncü kez boy gösteren Polonyalı Iga Swiatek, Çek rakibi Karolina Muchova'yı 2-1 yenerek Paris'te 3, toplamda ise 4. grand slam şampiyonluğunu kazandı.

2023'ü toplam 6 şampiyonlukla kapatan Swiatek, sezonu da klasmanın zirvesinde tamamladı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle olası Elina Svitolina (Ukrayna)-Aryna Sabalenka (Belarus) finalinin Merkez Kort'ta nasıl bir atmosferde oynanacağı konuşulurken, finale Tunuslu Ons Jabeur ve Çek Marketa Vondrousova çıktı.

Vondrousova, 6-4'lük setlerle Jabeur'u yenerek ilk grand slam şampiyonluğunu aldı.

Son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ise Coco Gauff, finalde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenerek bu sezon kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan üçüncü isim oldu.

Yılın çaylağı: Ben Shelton​​​​​​​

Sezona dünya 96 numarası olarak başlayan 20 yaşındaki ABD'li raket Ben Shelton, iki grand slam turnuvasında çeyrek ve yarı final görürken, kariyerinin ilk ATP turnuvasını da bu yıl kazandı.

Yaşıtlarının aksine ülke dışına hiç çıkmayan ve Avustralya Açık için ilk kez pasaport kullanan Shelton, sezonun ilk grand slam turnuvasında çeyrek final görmeyi başardı. Çeyrek finalde vatandaşı Tommy Paul'a 3-1 yenildi.

ABD Açık'ta çıtayı biraz daha yükselten Shelton, yarı finale kadar geldiği turnuvada final biletini şampiyon olacak Djokovic'e verdi.

Shelton, Japonya Açık'ta ise Rus Aslan Karatsev'i 2-0 yenerek kariyerinin ilk ATP şampiyonluğunu kazandı.

ABD'li genç tenisçi, sezonu klasmanın 17 numarası olarak tamamladı.