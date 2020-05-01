Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.
Etiketler: tff geçmiş olsun mesajı mustafa cengizSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 21:39
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