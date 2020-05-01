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Bakan Kasapoğlu kulüp temsilcileriyle görüşecek
[Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu / Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve alt liglerdeki kulüp temsilcileriyle yarın görüşecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın saat 15.00'te, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirecek.
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir TFF 3. Lig TFF 2. Lig TFF 1. Lig Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 18:43
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