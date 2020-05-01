Haber Giriş: Kaynak: AA
Formula 1'in Macaristan etabı 2 Ağustos'ta
[Fotoğraf: AA]
Formula 1 Macaristan Grand Prix'sisi 2 Ağustos'ta seyircisiz yapılacak.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Macaristan Grand Prix'sinin hükümetin ülkede 500'den fazla seyircinin katılacağı bütün organizasyonları yasaklaması nedeniyle seyircisiz yapılacağı belirtildi.
Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap, ertelendi veya iptal edildi.
Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.
Etiketler: formula 1Son Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 12:19
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