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EURO 2020 için hazırlanan belgesel TRT Spor'da yayınlanacak
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlanan belgesel (Euro Moments), hafta sonu TRT Spor'da yayınlanacak.
UEFA tarafından hazırlanan EURO 2020'nin en özel anlarından oluşan belgesel, TRT Spor ekranında ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
Şampiyonaya damga vuran maçları, takımları, futbolcuları, teknik direktörleri ve onların merak uyandıran hikayelerini anlatan belgesel, sporseverleri ekran başına toplayacak.
Euro Moments, yarın ve 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de TRT Spor'da olacak.
Etiketler: TRT Spor Euro Moments euro 2020 belgeselSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 21:17
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