Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF'den Luton Shelton için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybettiği açıklanan Kardemir Karabükspor'un eski futbolcularından Luton Shelton için taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Ülkemizde 2011-2013 yıllarında Süper Lig'de Kardemir Karabükspor forması giyen Jamaikalı futbolcu Luton Shelton'un hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Shelton'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, sevenleri, Kardemir Karabükspor Kulübü ve futbol ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: TFF
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