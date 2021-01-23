Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi karşılaşmayı, her iki devrede bulduğu birer golle 2-1 kazandı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Son haftalardaki yüksek formunu sürdüren Trabzonspor, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Djaniny ve 54. dakikada Caleb Ekuban kaydetti.
Başkent temsilcisinin tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan Piris da Motta attı.
Bu sonuçla Trabzonspor son 5 karşılaşmada 4. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.
Ligdeki 11. yenilgisini alan ev sahibi Gençlerbirliği ise oynadığı karşılaşmalarda puan alamama serisini 4 maça çıkardı.
Trabzonspor oyuncuları galibiyet sonrası, Trabzonspor'un 19 Ocak Salı günü İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür'ün formasını açarak poz verdi.
Karşılaşmanın önemli anları
8’inci dakikada Flavio’nun kullandığı köşe atışında Hugo kafayı vurdu, top kale çizgisinde Nwakaeme’ye çarparak oyun alanına döndü.
36’ncı dakikada Ekuban ve Djaniny verkaçları Trabzonspor’a golü getirdi. Ekuban’ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Übeyd’i geçen Djaniny, topu filelere gönderdi: 0-1.
44’üncü dakikada Ekuban’ın pasını alan Nwakaeme’nin şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
45+1’inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Flavio’nun şutunu kaleci Übeyd, son anda kornere çeldi.
İlk yarı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
53’üncü dakikada Candeias’ın ortası kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
54’üncü dakikada Nwakaeme’in mükemmel pasıyla hareketlenen Ekuban ceza sahasına girerek çektiği şutta fileleri havalandırdı: 0-2.
75’inci dakikada Rahmetullah’ın kullandığı serbest vuruşta Arda’nın kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
86’ncı dakikada Edgar’ın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Gençlerbirliği’nde kazanılan penaltıyı kullanan Motta, topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi:1-2.
90+2’nci dakikada kaleci Übeyd ile karşı karşıya kalan Nwakaeme topu kaleciye nişanladı.
90+3’üncü dakikada Ayite’nin şutunda kaleci Uğurcan iki hamlede topa sahip oldu.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çiçek
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd - Toure, Arda, Polomat, Furman (Stancu), Ömürcan (Dk.81 İlker), Motta, Soner (Dk. 66 Murat), Candeias, Sefa (Dk.66 Rahmetullah), Sio (Dk.81 Ayite)
TRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak (Dk.83 Hosseini), Berat, Nwakaeme, Ekuban (Dk.80 Kamil Ahmet), Djaniny (Dk.83 Afobe)
SARI KARTLAR: Soner Dikmen, Furman (Gençlerbirliği) - Edgar, Kamil Ahmet (Trabzonspor)
GOLLER: Dk.36 Djaniny, Dk.54 Ekuban (Trabzonspor) - Dk.86 (P) Motta (Gençlerbirliği)
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