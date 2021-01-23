Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Jamaikalı futbolcu Luton Shelton hayatını kaybetti
Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor formasını terleten Luton Shelton, ALS hastalığı nedeniyle 35 yaşında hayatını kaybetti.
Eski futbolcu Luton Shelton, bir süredir mücadele ettiği ALS hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Jamaikalı forvet için FIFA resmi hesabıyla birlikte eski takımı Sheffield United ve futbol dünyasının bazı üyeleri başsağlığı mesajı yayınladı.
35 yaşında hayata gözlerini yuman Shelton, 2011 yılında Süper Lig ekiplerinden Karabükspor'a gelmiş ve iki yıl boyunca mavi-kırmızılı formayı terletmişti.
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