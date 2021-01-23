Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şilili futbolcu Junior Fernandes Başakşehir'de
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir, Şilili futbolcu Junior Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Ittihad Kalba ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde bulunan 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile opsiyonlu olarak 1,5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.
Junior Fernandes'in Medipol Başakşehir'de 9 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.
Şilili futbolcu, 2017-2020 yıllarında 2,5 sezon Aytemiz Alanyaspor'un formasını giymişti. Fernandes, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 108 maçta 37 gol kaydetmişti.
Etiketler: Medipol Başakşehir
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