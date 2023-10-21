TFF'den Gazze'ye yapılan insani yardıma destek

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu bölgeye yapılan yardımlara yönelik açıklama yaptı.
Ligin isim sponsoru olan Trendyol'un yardımlarının çok kıymetli olduğu aktarıldı.
"Bugünden itibaren bir hafta boyunca oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda Gazze'de hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu olacaktır. Futbolcularımız ve hakemlerimiz sahaya kollarında siyah bantlar ve pankartlarla çıkacaklardır. Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için ortaya konan her türlü gayreti takdir ediyor, başta Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorumuz ve Milli Takımlar resmi sponsorumuz olan Trendyol'un bugün açıkladığı insani yardımı çok kıymetli buluyoruz."
Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorumuz ve A Milli Takım resmi sponsorumuz Trendyol’un Gazze’ye gerçekleştireceği insani yardımları çok kıymetli buluyor ve bu yardımların bir an önce bölgedeki masum insanlara ulaşmasını diliyoruz.— TFF (@TFF_Org) October 21, 2023
TFF olarak Gazze’deki zulmün bir an önce son…