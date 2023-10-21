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Spor
İHA 21.10.2023 16:05

TFF'den Gazze'ye yapılan insani yardıma destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru Trendyol'un Gazze'ye yaptığı insani yardımlara destek açıklaması yaptı.

TFF'den Gazze'ye yapılan insani yardıma destek

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu bölgeye yapılan yardımlara yönelik açıklama yaptı.

Ligin isim sponsoru olan Trendyol'un yardımlarının çok kıymetli olduğu aktarıldı.

"Bugünden itibaren bir hafta boyunca oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda Gazze'de hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu olacaktır. Futbolcularımız ve hakemlerimiz sahaya kollarında siyah bantlar ve pankartlarla çıkacaklardır. Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için ortaya konan her türlü gayreti takdir ediyor, başta Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorumuz ve Milli Takımlar resmi sponsorumuz olan Trendyol'un bugün açıkladığı insani yardımı çok kıymetli buluyoruz."


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